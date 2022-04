Laboritulemused: kui Saunumi keris on tuleohtlik, on HUUMi oma veel hullem

Saunumi mehed ja TalTechi ehituskonstruktsioonide professor testisid laboris HUUMi kerist. Foto: Andras Kralla

Kerisetootja HUUMi juht Siim Nellis ütles, et kerisetootja Saunum peaks ühe oma kerise turult tagasi kutsuma, kuna too kütab saunapinnad 154 kraadini ja on seega tuleohtlik. Labortitestid näitasid, et HUUMi enda keris kütab sauna paarkümmend kraadi veelgi kuumemaks.

See tähendab, et Nellise enda väidete järgi peaksid HUUMi tooted olema palju tuleohtlikumad kui Saunumi omad. „Tahaks nüüd näha, et HUUM oma tuhanded tooted turult tagasi kutsuks,“ ütles Saunumi tegevjuht Henri Lindal.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev