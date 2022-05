Kaitseväe õppus hõrendab töötajate ridu, kuid ettevõtjatel jalga värisema ei pane

Eesti tahab väed kahekordistada, et Venemaale jõudu näidata

Kaitseministeeriumi kantsler Kusti Salm ütles reedesel julgeoleku pressikonverentsil, et ei saa välistada Venemaa kallaletungi NATO-le. Seega on Eesti ja Balti riikide eesmärk tugevdada vägesid Venemaa veenmiseks, et NATO vastu astumine on määratud ebaõnnestumisele.