Nädala lood: turud on katastroofi äärel ja vähidiagnoosi saanud omanik otsib edukale firmale ostjat

Eduka värbamise võti peitub lihtsates põhimõtetes

Tööturul, kus pakkumisi on soovijatest enam, on tõusnud värbamise keerukus. Ka kriisiaeg on teatud muutusi esile kutsunud. Ent üks on selge – edukas värbamine algab selgest lähteülesandest, rääkis saates juhtiva personalivaldkonna konsultatsioonifirma Tripod juht Maria Veltmann.

