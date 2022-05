Levikom tõmbas telepildil juhtme seinast, aga lubab endiselt investori tulekut

Levikomi juhi Peep Põldsammi sõnul teeb Levikom praegu kõik, et vee peal püsida. Foto: Liis Treimann

Rahahädas saneerimist ootav Levikom Eesti teavitas oma kliente teleteenuse lõppemisest, katkestus on praegu ka internetiteenuste edastamises: maas on Levikomi sisemised lahendused ja koduleht.

Levikomi klientide näidetel on nende internetiühendus liigutatud mõnel juhul kas uue teenusepakkuja alla või on internetiteenus lihtsalt peatunud. Telepildi kohta teatas Levikom oma klientidele, et nad lõpetavad enda televisiooniteenuse pakkumise alates 18. maist. TV-teenuse kasutamise jätkamiseks on Levikom valinud koostööpartneriks Apollo TV, kes teeb Levikomi klientidele eripakkumise nende teleteenuse kasutamiseks. Apollo TV ettevõtte suuromanik on Margus Linnamäe MM Grupp.

