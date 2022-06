Elektriliste õhusõidukite tehas valmistub õhkutõusuks Eestis

Andre Laanemets, Daniel Hayes ja René Nukki panevad valmis elektriliste jõuajamite tootmist, mille peale ehitada üles ka elektriliste õhusõidukite tootmine. Need ei tõuseks õhku küll nii nagu paberlennuk, vaid vertikaalselt. Foto: Andras Kralla

Õhusõidukite elektrilist jõuajamit arendav Eesti ettevõte töötab selle nimel, et kahe aasta pärast oleks neil ette näidata uut tüüpi elektriline turboreaktiivajam, millega hakata seejärel lendavaid õhusõidukeid partnerite abiga ka kokku panema. Kui vastloodud ettevõtte Volaron sõidukid on ühel päeval valmis tootmiseks, võiks see nende eelistuse järgi toimuda just Eestis.

Lähitulevikus võiksid Eesti kohal lennata siin arendatud elektriliste jõuseadmetega õhusõidukid, millega saab lisaks Tallinna–Helsingi tunnelile teise variandina kiiresti Helsingisse ärikohtumisele lennata või sõita perega Saaremaale või Hiiumaale ilma praamijärjekorras seismata. Seda kõike ilma liigset süsinikku õhku paiskamata.

