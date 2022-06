NFT rakenduste loomiseks platvormi ehitav idufirma kaasas hiigelinvesteeringu

NFTPorti kaasasutajad Rain Johanson, Taivo Pungas, Kaspar Peterson, Johannes Tammekänd ja Sten Tamkivi. Foto: Jake Farra

Eesti asutajate tehnoloogiaettevõte NFTPort kaasas Eesti läbi aegade ühe suurima varajase faasi investeeringu, kui sai nimekate investorite juhtimisel A-raundis 26 miljonit dollarit.

Kui suurem osa inimesi teab väljendit NFT tänu kunstile ja digitaalsetele piltidele, mille omandust hullumeelselt läbi tokenite taga aetakse, siis kõik see on vaid NFT jäämäe maapealne osa, kinnitas NFTPorti juht ja kaasasutaja Johannes Tammekänd. Tammekänd rõhutas, et seal taga on suurem mõte luua internet, millest kuuluks rohkem ka tavalistele inimestele, mitte vaid andmemonopolidele nagu Google ja Facebook.

