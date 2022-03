Meelis Kubits: Putini plaan oli täielik valearvestus

Eesti-Ukraina kultuurisidemeid loov Meelis Kubits rääkis hommikuprogrammis, et Venemaa presidendile koostatud plaan Ukraina vallutamiseks on osutunud valeks. See on absoluutne valearvestus, keegi lilledega vastu ei võta ja ühtegi intelligentset lahendust enam ei ole, rääkis Kubits.

