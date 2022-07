Kallase teine valitsus andis ametivande

Õpetlik väikefirma lugu troopilisest saareriigist: miks nägid Trinidadi naised välja nagu külmunud pontšikud?

Saareriigi Trinidadi rahvastikust enamik on kas Aafrika orjade või Indiast pärit tööliste järeltulijad. Peaaegu kõik maailma rahvad, rassid ja nende segud on seal esindatud, ja mingis mõttes oli see maailmas kõige enam tuntud Trinidadi brändi Sacha sündimiseks ideaalne olustik.

