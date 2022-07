Uudised

Raadiohommikus: pangandusest, poliitikast ja noortest ettevõtjatest

Coop Panga juht Margus Rink. Foto: Liis Treimann

Äripäeva raadio kolmapäevases hommikuprogrammis teeme juttu Coop Panga kvartalitulemustest ja laenamisest, aga ka poliitikast, energeetikast ja õpilasfirmadest.

Uue välisministri asendusliikmena parlamenti läinud Siim Kiislerilt uurime, kuidas ta kavatseb seal fraktsioonitu saadikuna hääletada ja kellega koostööd teha. Coop Panga juhatuse esimees Margus Rink kommenteerib panga värskeid teise kvartali majandustulemusi ning ühtlasi uurime tema käest, milliseks ta hindab hetkel laenuturgu.

Veel on hommikuprogrammis külas õpilasfirmade programmi vedava Junior Achievementi juhatuse liige Epp Vodja ja tänavuse Eesti parima õpilasfirma Drycycle esindajad. Nendega räägime õpilasfirmade tegemistest ja tulevikuplaanidest. Lisaks on oma kommentaare gaasiga varustatuse osas lubanud anda ka linnade ja valdade liidu tegevdirektor Veikko Luhalaid ning päikesepaneelide tootmisest ettevõtte Solarstone esindaja.

Hommikuprogrammi veavad saatejuht Lauri Leet ning uudistetoimetaja Rivo Sarapik.

Saatepäev jätkub nelja saatega.

10.00–11.00 "Jätkusuutlik ja roheline". Saates räägime innovatsioonist ning kestlikkusest paki- ja postiäris. Kuuleme, milliseid lahendusi võtab kasutusele riigifirma Omniva, et olla postiteenuse pakkujana jätkusuutlikkuse vallas suunanäitaja. Juttu tuleb töötajatest ja nende väärtusest, automatiseerimise vajalikkusest, aga ka sellest, kuidas toetada elu igas Eestimaa nurgas, hoides samal ajal logistikaga seotud keskkonnamõju madal ja sõiduringid mõistlikud.

Saates on külas Omniva juhatuse liige Kristi Unt ja Omniva operatsioonide juht Evert Rööpson. Saadet juhib Mai Kroonmäe.

11.00–12.00 "Triniti eetris". Räägime investeerimiskliimast riskikapitaliturul ja trendidest iduettevõtete maastikul.

Uurime, kuidas on sõda Ukrainas avaldanud mõju rahakaasamistele ja kuidas on veel muutunud investorite ning ettevõtete vastastikused ootused. Fondijuht räägib, kuidas on muutunud investeerimisvalikute kriteeriumid ja milliste ettevõtete poole rohkem vaadatakse. Juttu tuleb ka iduettevõtete õiguslikest takistustest. Kõlavad potentsiaalsete tulevaste Eesti ükssarvikute nimed.

Veebi teel osaleb saates riskikapitalifondi Specialist VC asutaja ja partner Gerri Kodres ning vestluspartner on start-up sektori nõustamisele ja investeeringute kaasamisele spetsialiseerunud Triniti vandeadvokaat Valter Võhma. Saadet juhib Gregor Alaküla.

13.00–14.00 "Energiatund". Energiaekspert Raivo Vare räägib saates, et praegustest sanktsioonidest, mis piiravad ka Venemaa eelarves üliolulist energiamüüki, Vladimir Putini sõjamasina peatamiseks ei piisa. Tuleks minna lõpuni, aga seda kahjuks Vare sõnul ei tehta.

Mida peaks tegema, kuidas saab tarbija sõja vastu nii-öelda võidelda, miks on Vene energiasõltuvusest lahti lõikamine võimatu, millised uued sõltuvused terendavad tulevikus. Lisaks kuuleb veel, kuidas muutuvad jõujooned Venemaa energiaturult välja lõikamisega ning mis võimalused tekivad siin nii teistele Euroopa riikidele kui ka Eestile.

Saatejuht on Rivo Sarapik. Saade oli esimest korda eetris märtsis, mis annab võimaluse vaadata, kui täppi ennustused on läinud.

15.00–16.00 "Delovõje ljudi". Saatekülaliseks on investor ja rahatarkuse coach Jekaterina Tint, kes alustas investeerimist 2010. aastal isiklikust huvist ja soovist saavutada finantsvabadus. Samal aastal ostis ta ka oma esimese väärtpaberi. Praeguseks on ta investeerinud nii aktsiatesse, indeksfondi kui ka ühisrahastusse.

Saates tuleb juttu sellest, milline on olnud tema kõige edukam investeering 12 aasta jooksul ja milline mitte. Mis on tema jaoks säästmine? Kuidas ta soovitab puhata lastega säästlikult? Jekaterina võrdleb raha juhtimist dieediga, mille puhul tuleb kirja panna eesmärgid ja tegevusplaan. Saadet juhib Alyona Stadnik.

