Greenpeace: Venemaa sõjaline okupatsioon Tšornobõlis kergitas tugevalt kiirgustaset

Greenpeace'i missiooni liige mõõdab Tšornobõlis mahajäetud soomusauto kõrval kiirgustaset. Foto: Jeremy Sutton-Hibbert, Greenpeace

Greenpeace'i juhitud rahvusvaheline uurimisrühm on avastanud, et Tšornobõli tuumajaama ümbruse keelutsoonis on kiirgustase pärast Venemaa vägede lahkumist rajatisest järsult tõusnud.

See on kolm korda suurem kui ohutu taseme piir ja ületas aprillis avaldatud Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri (IAEA) hinnangut.

