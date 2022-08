Elektrilevi sai Hiiumaale liitumisvõimsuste lisamiseks raha

Hiiumaa elanikud ja ettevõtted ei ole sellest aastast saanud enam rajada elektrijaamasid, millega toodetud elektrit võrku müüa. Jaamu saab seal praegu rajada vaid enda tarbeks. Foto: Andras Kralla

Valitsus eraldas Elektrilevile lisaeelarvest 8 miljonit eurot, et tugevdada jaotusvõrku ja kiirendada taastuvenergiale üleminekut. Üks lisaeelarvest raha eraldamise põhjus on olukord Hiiumaal, kus on liitumiseks vabad võimsused otsa saanud ning kus saab sellest aastast rajada elektrijaamasid vaid enda tarbeks.

Elektrilevi juhatuse esimees Mihkel Härm selgitas, et Hiiumaal tekkinud probleemi lahendamiseks on vaja ehitada Saaremaa ja Hiiumaa vahele uus merekaabel ning rajada Saaremaale uus 110 kV kõrgepingeliin.

