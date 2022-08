Ürituste korraldajad loevad raha ja lakuvad haavu

Betoonitootja: aasta lõpp kukub ehituses ära

Betoonimeister AS juhataja Kalle Suitslepp ütleb, et kuigi käesoleva aasta esimeses pooles on betoonitootmine 10% võrra kasvanud, näitas juuni juba 10 protsendilist miinust.

