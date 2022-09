Uudised

Äripäev

22. september kell 18:46 Jaga lugu:







Kaja Kallas: kõigil on tark olla valmis elektrikatkestusteks

Kaja Kallas. Foto: Liis Treimann

Peaminister Kaja Kallas pöördus täna õhtul avalikkuse poole seoses Venemaa tõttu pingestuva julgeolekuolukorraga.

Kallas ütles, et Venemaa on korraldamas Ukrainas libareferendumeid, mille eesmärk on Ukrainas okupeeritud alad annekteerida. "Siis saaks öelda, et Ukrainas toimuv sõda on ühtlasi sõda Venemaa vastu. Putin ähvardab tuumarelvaga ja on välja kuulutanud mobilisatsiooni. Selle eesmärk on hirmutada ja see ei ole midagi uut. Eesti vastu otsest sõjalist ohtu hetkel pole ja me ei tohi lasta end heidutada,“ ütles peaminister.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev