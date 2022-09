Uudised

Raadiohommikus: Kas kallis energia röövib teatrite ja majutusasutuste kliendid?

Rakvere teatri juht Velvo Väli (vasakul) ja loominguline juht Peeter Raudsepp on esmaspäeval külas Äripäeva raadio hommikuprogrammis. Lisaks neile on külalisteks Eleringi juht Taavi Veskimägi, Finantsinspektsiooni innovatsioonikeskuse juht Mari-Liis Kukk, sel aastal tegevust alustanud väikeettevõtja Tiia Laidla ning Äripäeva ajakirjanik Kristjan Pruul. Foto: Helen Solovjev

Samal ajal kui meelelahutus- ja majutusasutused otsivad lahendusi järsult kerkinud energiakulude katteks, ähvardab kiire hinnatõus viia neilt kliendid.

Esmaspäeval 6.45-9.45 Äripäeva raadio eetris oleva hommikuprogrammi teemad keerlevad ümber elektri. Meil on külas Rakvere Teatri juht Velvo Väli ning loominguline juht Peeter Raudsepp, kellega räägime sellest, kas uue hooaja alguses on juba ka märgata, et inimesed on hakanud kulusid kärpima ning loobuma teatrite külastamisest. Samuti uurime, milliseid uuslavastusi sel hooajal mängukavasse lisandub.

Eleringi juhilt Taavi Veskimägilt küsime, millised on riskid, kui Eesti elektrisüsteem ühendatakse lahti Venemaa elektrivõrgust ning kuidas need riskid on maandatud.

Aasta tagasi asutati Finantsinspektsiooni juurde innovatsioonikeskus. Uurime keskuse juhilt Mari-Liis Kukelt, mis kasu on ettevõtted uuest keskusest saanud ja kuidas on Eesti fintech-sektoril viimasel aastal läinud.

Äripäeva ajakirjaniku Kristjan Pruuliga teeme kokkuvõtte pühapäeval Itaalias toimunud erakorralistest parlamendivalimistest. Veel on hommikuprogrammi külaliseks Tiia Laidla, kes pärast 25 aastat palgatööd otsustas sel aastal alustada majutusäris tegevust ettevõtjana.

Hommikuprogrammi juhivad Aivar Hundimägi ja uudistetoimetaja Mai Kroonmäe.

10.00-11.00 "Minu karjäär". Millega tegeleb tänaseks ligi 1000 töötajaga Nordea Eesti ja kuidas käib finantskuritegevuse ennetamine, selles räägivad saates Nordea Eesti personalijuht Jaana Pedras ja ettevõtte tehingute monitoorimise arenduse tiimi juht Marit Mardi, kes aastate jooksul on Nordeas väga erinevaid ja väljakutsuvaid rolle täitnud.

Saadet juhib Kadrin Kahu.

11.00-12.00 "Kuum tool".

12.00-12.20 "Lühisaade: obskuurne majandus". Äripäeval on järjekordne Rikaste TOPi aeg. Võib-olla mõnel koidab, aga maailmakuulsat rikaste edetabelit teeb Äripäeva kõrval ka ajakiri Forbes. Sealt tuli välja, et praegu on teadaolevalt 75 riigis vähemalt üks miljardär. Seda ja muid huvitavaid megarikkurite fakte saate kuulda saatest "Obskuurne majandus". Saatejuht on Linda Eensaar.

13.00-14.00 "Äritehnoloogia saade". Saates räägitakse digitaliseerimisest - mis läheb tavaliselt selle juures valesti, kuidas otsustada, mida eeskätt digitaliseerima hakata ning kuivõrd on see n-ö rätsepalahenduste ja kuivõrd karbitoodete kasutamine.

Saates on külas Delfi Meedia juht Argo Virkebau ja Elisa Eesti ärikliendiüksuse juht Artur Praun, saadet juhib Indrek Kald.

15.00-16.00 "Lavajutud". Seekordne saade on lindistatud tänavu septembri keskel toimunud Kütuseturu aastakonverentsil 2022. Kuulete poliitikute arutelu selle kohta, kuidas peatada kütuse kallinemine Eestis.

Arutelus osalevad EKRE fraktsioonist Martin Helme, Isamaa fraktsioonist Aivar Kokk, Eesti Keskerakonna fraktsioonist Erki Savisaar, Sotsiaaldemokraatliku erakonna fraktsioonist Ivari Padar, Eesti Reformierakonna fraktsioonist Jürgen Ligi ja Eesti 200-st Pirko Konsa. Moderaator on Taavi Eilat.

