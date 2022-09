EKP juht: võlakirju ei müü enne kui intressimäär normaalne

Strateeg: eurol on ruumi veel madalamale langeda

Investorite panused, et euro väärtus langeb, on jõudnud kõrgeimale tasemele pärast seda, kui pandeemia rohkem kui kaks aastat tagasi Euroopat tabas. Oht, et rekordilised energiahinnad tõmbavad piirkonna majanduslangusesse, aina suureneb.