Raadiohommik otse Äriplaanilt: kuhu tüürivad tipptegijad järgmisel aastal?

Meelis Einstein: oleme hindu tõstnud 75 protsenti

Kunda Nordic Tsemendi juht Meelis Einstein tõdes, et ettevõte on sel aastal hindu tõstnud umbes 75 protsenti, kuid sisendhindade kasvu see loomulikult ei korva.

