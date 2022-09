Rikaste TOP: keskmine Eesti rikkur on Toomas, Priit või Andres

Bolti asutaja Markus Villig võib küll olla Eesti kõige rikkam inimene, kuid päris tüüpiline kodumaine rikkur ta ei ole. Näiteks on keskmine TOPi-rikas esikoha omanikust märgatavalt vanem.

Keskmine TOP 500 Eesti rikas inimene on muidugi meesterahvas. Keskmiselt on ta 54aastane – seda nii aritmeetilise keskmisena kui ka mediaanina. Kõige enam tegutsevad edetabeli rikkad kaubanduses. Vara väärtus on aritmeetilise keskmisena pea 49 miljonit eurot. Mediaan on aga kaks korda väiksem: 23 miljonit eurot. Kõige rohkem rikkaid on edetabelis eesnimega Toomas (13), Priit (11) ja Andres (10).