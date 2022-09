Sõõrumaa: oleme alahinnanud ukrainlaste panust meie majandusse

Tütar ja isa Katriin ning Urmas Sõõrumaa arvavad, et inimene peaks kõige enam hoolitsema oma juurte ja ühiskonna eest ning nii saabuvad edu ja puhtad vibratsioonid ka oma perekonna järeltulevatele põlvkondadele. Foto: Raul Mee

“Meil on praegu riigis juures pea 50 000 võõramaalast, eelkõige ukrainlased. Ja vähemalt miljardi jätavad nad meie turule kohvikutes, klubides, toidupoodides ja igal pool. Ma arvan, et meil on Ukraina põgenikud natuke alahinnatud, mis meile neist siia jääb,” arvas ärimees Urmas Sõõrumaa.

Rääkides oma isiklikest äriplaanidest, põrutas tuntud ja kogenud ärimees, et tema ei ole praegu ühegi ettevõtte juhatuses “Aga saan asjad siiski aetud. Mina olen lihtsalt dirigent. Ma ka vaatasin kunagi klassikalist orkestrit, et miks see inimene seal vehib, aga ilma temata ei saa,” alustas Urmas Sõõrumaa oma ettekannet Äriplaan 2023 konverentsil.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev