Nädala lood: uksi sulgev leivaäri ja jõukad kaaskodanikud

Äripäeva lugejaid kõnetas sel nädalal lugu leivatööstusest, mis saabuvate energiaarvete hirmus pani äri kinni. Aga raskustes ettevõtte kogemusloo kõrval kerkisid huviorbiiti ka tippude tipud – meie kõige varakamad tegijad.

Leibu ja küpsetisi valmistanud Saare Leib paneb aasta lõpus uksed kinni. Leivaäri töötajad said sel nädalal koondamisteate.

Kuidas nii läks? Kulusid küll tõmmati kokku juba möödunud aasta detsembris, kui lõpetati leiva küpsetamine, aga sellest jäi väheks. Energia- ja toorainehinnad ei halastanud.

Selgusid kõige rikkamad

Kui muidu on eestlaste seas tuntud väljend, et ei ole viisakas teiste rahakotis sorida, siis Äripäeva rikaste TOP on erand. Äripäev reastas 500 kõige varakamat ettevõtjat, kellest esikolm on lausa miljardärid.