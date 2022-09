Võistuehitus LNG-laeva nimel. "Kui me ei saa tööd tähtajaks valmis, oleksin enda ja meeskonna peale vihane"

Pakri poolsaare idakaldal asuva LNG-ujuvterminali haalamiskai laius tuleb 400 meetrit, mille külge kinnitub hiiglaslik 300meetrine LNG-ujuvterminal (FSRU) nimega Exemplar. "Laev on nagu suur maja, kus inimesed elavad ja toimetavad," kirjeldas kai ehitusjuht Reedik Raudla. Siiski on veel küsimärgi all, kas laev üldse siia tulebki. Foto: Andras Kralla