Suri Hagen Bikesi juhatuse liige Taaniel Mägi

Neli kohtutäiturit jäid maksudega hätta

Neli kohtutäiturit jäid tänavu maksude maksmisega hätta ja on nüüd riigile võlgu kokku pea 73 000 eurot. Kõik on oma võlad ajatanud. Suurim maksuvõlg on kohtutäituril Risto Sepal, kel on riigile maksta üle 53 000 euro.

