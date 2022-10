Eesti 200 uus juht Lauri Hussar: peame taastama ettevõtete usalduse riigi vastu

Lauri Hussar (vasakul). Foto: Liis Treimann

Eesti 200 esimeheks valiti Lauri Hussar.

Hussar ütles Äripäevale, et Eesti 200 jaoks on Eesti majanduse suuremad probleemid seotud energeetikaga, samuti kavatseb partei panustada regionaalpoliitikasse. Ettevõtluse kohta ütles Hussar, et riik peab pingutama, et ettevõtted taas riiki usaldaksid. “Kõige eredam näide on LNG-terminaliga seoses, kus ettevõtjad on saanud riigilt petta. Riik peab olema ettevõtjatele hea partner, siis reeglina üritavad ettevõtjad olla ka riigile head partnerid,” ütles Hussar.

