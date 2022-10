Ulmelised elektriarved ja kallis küte: kuidas Eesti kõrgkoolid sellega toime tulevad

Eesti tegusaimad korteriühistud taas valitud ja pärjatud

Korteriühistute 2022. aasta edukaim renoveerimisprojekt asub Harjumaal Anija vallas Alaveres, aadressil Kose mnt 22. Renoveerimisprojekti eestvedaja oli ühistu juht Jaanus Kalev. Kauneim korrusmaja koduümbrus on korteriühistu Kaare tn 17 Uuemõisa alevikus Haapsalus – ning parim ühistu juht tegutseb Tartus, tema nimi on Kuldar Põder ja tema vedada on KÜ Kalda tee 30.

