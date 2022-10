Eesti kinnisvara- ja ehitustehnoloogia idufirmade TOP

Foto: Kuvatõmmis

Riikliku programmi Startup Estonia andmebaasis oli oktoobri keskel 38 kinnisvara- ja ehitustehnoloogia idufirmat. Suurimat käivet ja enim tööjõumakse maksab neist ettevõte, mis arendab tehisintellekti tarkvara preemiumklassi ärikinnisvarale.

Teist aastat järjest esikohal oleva firma nimi on R8 Technologies. Kui mullu samal ajal oli selle ettevõte käive 131 700 eurot, siis tänavu on see 245 500 eurot. Kui mullu oli firmas tööl 13 inimest, siis tänavu on 25. Mullu olid teises kvartalis makstud tööjõumaksud 64 000 eurot ja tänavu samal ajal olid tööjõumaksud 103 400 eurot. Ettevõte on asutatud 2017. aastal.

