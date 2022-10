Firmapeo eelarved võivad olla varasemaga võrreldes 30–40% suuremad

Kui sel aastal toimuvate sündmuste kulud said paika pandud eelmisel aastal koostatud eelarve põhjal, siis tegelikkuses osutusid juba suvel toimunud peod 30–40% planeeritust kulukamaks. Suuremaid summasid tuleb tantsule ja trallile arvestada ka sügistalvel, kirjutab Äripäeva erileht Firmapidu.

OnePR Eventsi agentuuri juhi Maret Soomi sõnul olid hinnamuutused oodatud, sest maailmas valitsev olukord ei jäta puutumata kedagi. “Elekter, kütus, teenindus, toidu ja joogi omahind, transport – kõik need artiklid on eelarveridades läinud kallimaks,” sõnab ta ja lisab, et selge on see, et kui ettevõttel on vaja maksta suuremaid kommunaalarveid, on turundus- ja reklaamiosakondade ettevõtmised need, millelt kokku hoitakse.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev