Poola kanatoiduskandaal ärritab naabreid

Pilt on illustreeriv. Foto: Andras Kralla

Poolas on käimas toidupetuskandaal, mis puudutab kanu, nimelt on sealne suur söödalisanditootja varustanud söödatootjaid rasvaga, mis on riiki sisse toodud nn tehnilise rasvana, mis pole mõeldud toiduks, vaid määrdeainete ja biokütuse tootmiseks.

Skandaal on üles ärritanud Tšehhi, mis impordib Poolast suures mahus toidukaupu, sealhulgas kanaliha ja mune, vahendab Leedu ärileht Verslo Žinios.

