Saunumi käive langes, Euroopa turg jahtub

Eesti Energia: Euroopa gaasihoidlad on nii täis, et osa LNG laevu ootab merel

Euroopa riikide ponnistused energiakriisiga toimetulekuks on tavapärasest soojema sügise tõttu viinud olukorrani, kus gaasihoidlad on nii täis, et LNG laevad peavad reidil ootama. Külm talv võib seisu ümber pöörata.

