Jeff Bezos lubas oma miljardid eluajal laiali jagada

Jeff Bezos. Foto: Blue Origin

Amazoni asutaja ja üks maailma rikkamaid inimesi Jeff Bezos kinnitas CNNile lubadust jagada laiali suurem osa oma 124 miljardi USA dollari suurusest varandusest.

Bezos rääkis intervjuus telekanalile koos oma partneri Lauren Sancheziga, et "loob võimekust, et seda raha ära anda". Kui CNNi reporter täpsustas, et kas ta kavatseb suurema osa oma varandusest oma eluajal ära anda, vastas Bezos: "Jah, seda ma kavatsen."

