Valitsus kiirendab taastuvenergia projektide valmimist

Peaminister Kaja Kallas Foto: Liis Treimann

Kuna paljud pooleliolevad taastuvenergia projektid venivad, siis otsustas valitsus kiirendada taastuvenergia loa menetlusi, rääkis peaminister Kaja Kallas valitsuse pressikonverentsil.

Eelmisel istungil sai valitsus ülevaate, mis on need kännud, mille taga on olemasolevad taastuvenergia projektid kinni. Nüüd kabinetiistungil käidi üle, mida saab valitsus kohe teha, et taastuvenergia projekte kiirendada, et need saaksid anda kiiremini taastuvenergiat võrku.

