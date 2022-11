Kohtutäituri riiuli peal ootab oma saatust salakaup

Selveri Köögi peolauatoodete tellimine käib nüüd e-Selveri kaudu

Seni sai Selveri Köögi peolauatooteid tellida Selveri tütarettevõtte Kulinaaria e-poe kaudu, alates oktoobrist on aga kogu valik kättesaadav Selveri e-poest. E-Selveri juhataja Erki Koho ja äriarvestuse juht Kristjan Anderson räägivad, mida see muudatus kliendile kaasa toob ja millised uuendused lähiajal veelgi plaanis on.

Seni sai Selveri Köögi peolauatooteid tellida Selveri tütarettevõtte Kulinaaria e-poe kaudu, alates oktoobrist on aga kogu valik kättesaadav Selveri e-poest. E-Selveri juhataja Erki Koho ja äriarvestuse juht Kristjan Anderson räägivad, mida see muudatus kliendile kaasa toob ja millised uuendused lähiajal veelgi plaanis on.