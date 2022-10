Neli kohtutäiturit jäid maksudega hätta

Kohtutäitur Risto Sepp selgitas, et maksuvõlgade taga on mitu põhjust. Foto: Andras Kralla

Neli kohtutäiturit jäid tänavu maksude maksmisega hätta ja on nüüd riigile võlgu kokku pea 73 000 eurot. Kõik on oma võlad ajatanud. Suurim maksuvõlg on kohtutäituril Risto Sepal, kel on riigile maksta üle 53 000 euro.

„Ei ole midagi kriminaalset, kui ka kohtutäitur on võlgnik,“ ütles Risto Sepp. „Oluline on, et sa adud olukorda ega jookse eest ära, vaid teed kokkuleppeid ja täidad neid, nagu mina seda praegu teen,“ lisas ta.

