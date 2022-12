Eestis keelatud Yandexi teenuse lõpetamiseks ei leia Soome alust

Eesti keelas yandxi taksoteenuse julgeolekuohule tuginedes märtsi lõpus. Foto: Eero Vabamägi, Postimees Grupp/Scanpix

Soomes sõidavad nn Venemaa Google’i ehk Yandexi taksod edasi, kuigi Balti riigid on need turvalisusriski pärast sulgenud, riigi transpordi- ja kommunikatsioonimister Timo Harakka ei leia nende keelamisele seaduslikku alust.

Kauppalehti kirjutab, et pühade ajal torkab Helsingis silma Vene taksoäpi Yango masinate suur hulk, see on Yandexi tütarfirma Soomes. Yangoga on seostatud tõsiseid turvalisusohte.

