Yandex ei nõustu Eesti keeluotsusega

Kuigi valitsus otsustas keelata Eestis Yandexi taksoveo, ei ole sanktsioneeritav sellega nõus ja kavatseb selle kindlasti vaidlustada.

"Me ei nõustu keeluotsusega ja selle avalik põhjendus on segadust tekitav. Ametliku dokumendi ilmumisel jätame endale õiguse kõigi olemasolevate võimalustega otsus vaidlustada," teatas Yandex Go rahvusvaheline pressiteenistus.