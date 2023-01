Äriregistri seadus läbib uuenduskuuri

Edukad naised heitlevad klaaslaega: mulle öeldi, et käitun ja riietun valesti

"Edukate naiste" saates räägivad tippjuhid, ettevõtjad ja poliitikud, kuidas neid on sunnitud emalikumalt käituma ja viisakamalt riietuma. Kuigi üha kinnitatakse, et klaaslage pole olemas, ei vasta see siiski tõele.

"Edukate naiste" saates räägivad tippjuhid, ettevõtjad ja poliitikud, kuidas neid on sunnitud emalikumalt käituma ja viisakamalt riietuma. Kuigi üha kinnitatakse, et klaaslage pole olemas, ei vasta see siiski tõele.