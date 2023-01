Eesti terminalipidaja koondab 20% töökohtadest

Meemiaktsiana tuntud Bed Bath & Beyond on pankroti äärel

Bed Bath & Beyond hoiatab investoreid, et ellujäämine on endiselt küsimärgi all. Aktsia langes 30. aasta madalaimale tasemele.

Bed Bath & Beyond hoiatab investoreid, et ellujäämine on endiselt küsimärgi all. Aktsia langes 30. aasta madalaimale tasemele.