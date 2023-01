Lätis litsentsist ilma jäänud Dožd saab selle Hollandist

Telekanali Dožd peatoimetaja Tihhon Dzjadko Riias pärast seda, kui telekanal oli oma litsentsist ilma jäänud. Foto: Gints Ivuskans, AFP/Scanpix

Vene sõltumatu telekanal Dožd sai Hollandis viieks aastaks ringhäälinguloa, detsembris oli Läti kanali litsentsi tühistanud põhjendusel, et see on ohuks riigi julgeolekule.

Reuters kirjutas, et Hollandi meediaameti luba kannab 22. detsembri kuupäeva.

