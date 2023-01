Tippude põhjad. Kaubanduskuningas Guido Pärnitsa esimene poekett lõpetas pankrotis

Ülemiste keskuse juht ja Ülemiste Cityt arendava Mainor Ülemiste nõukogu esimees Guido Pärnits rõhutas kriiside õppetundidest rääkides läbirääkimiste ja teise poole mõistmise olulisust. Foto: Liis Treimann

Karjääri suurima õppetunni sai Ülemiste keskuse juht Guido Pärnits sajandivahetuse paiku, kui tema juhitud poeketid Spar ja Rema 1000 läksid pankrotti. Praegust majandusolukorda Pärnits kriisiks ei pea, ta on kindel, et edasi läheb paremaks.

"Eks öeldakse ju nii – see on väike võllanali või iroonia –, et õige ettevõtja on see, kes korra on käinud läbi pankroti," ütles Pärnits, kes sai oma ristsed sajandivahetuse paiku. Siis juhtis ta poekettide Spar ja Rema 1000 kaubamärkide all tegutsenud ettevõtet Baltic Food Eesti, mis lõpetas pankrotis.

