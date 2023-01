Tippude põhjad. Meelis Einsteinil kadus esimeses kriisis maa jalge alt

35aastase kogemusega ettevõtja pilk: kriis alles algab

“Ma arvan, et see kriis ei ole veel käes. Ma arvan, et järgmise aasta esimene pool on see, kui need mõjud hakkavad inimesteni jõudma,” rääkis Salvesti omanik ja nõukogu esimees Veljo Ipits Äripäeva raadiosaates “Kuum tool”.