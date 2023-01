Tippude põhjad. 2008. aasta kriis kahvatub tänase kõrval

Metaprindi juhi Martti Lemendiku hinnagnul on ettevõtte jaoks põhi käes, kuid kasvu pole veel oodata. Foto: Liis Treimann

Metalltaaratootja Metaprindi juhi Martti Lemendiku kõige keerulisem kriis on just praegu lahti rullumas. Kuigi Metaprindi jaoks võib olla põhi juba käes, siis paljude ettevõtete jaoks on rasked otsused Lemendiku arvates alles ees.

Juba eelmise sajandi lõpust Metaprindis tegutsenud Lemendik on karjääri jooksul näinud omajagu kriise. “See nimekiri võiks olla ikka väga pikk. See näeb välja nagu Šveitsi armee nuga, millel on lõpmatult palju funktsioone,” ilmestas Lemendik.

