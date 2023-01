Pilguheit rahutustes Brasiiliale: vaesus ja ebavõrdsus lõhestavad riiki

Brasiilia endise presidendi Jair Bolsonaro toetajate laager löödi politsei poolt laiali. Rahutuste käigus on kinni peetud 1500 toetajat.

„Mu Brasiilia sõbrad ütlevad, et enam ei tunne São Paulot ära, sest nii palju kodutuid on,“ tõdes Ladina-Ameerika riikide kultuuri ja ühiskonna asjatundja Mele Pesti. Viimase paari aastaga on kohalike jaoks olukord palju halvemaks läinud.

Brasiilias puhkenud rahutuste käigus on kinni peetud 1500 endise presidendi Jair Bolsonaro toetajat. Balti uuringute instituudi analüütik Pesti rääkis Äripäeva raadios , et Bolsonaro on illegaalselt USAs, kus loodab pääseda oma paljude kuritegude süüdistustest.