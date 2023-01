Kliimaseadus on hõbekuul, mida kõik ootavad, aga tülid on veel ees

Koos vihmasaju ja sulalumega kerkisid veetasemed jaanuaris mitmel pool Eestis rekordtasemele. Foto: Kaarel Kaisel, Keskkonnaagentuur

Parteidest tööandjateni, keskkonnakaitsjatest õiguskantslerini on kõik veendunud, et Eesti kliimapoliitikat tuleks juhtida eraldi seadusega, kuid mida see sisaldama peab, on tulevaste vaidluste teema.

Eesti seadusandlus, arengukavad ja võetud kohustused käivad kõik erinevat rada, olles vahel lausa vastuolulised. Kindlust oleks aga vaja nii inimestel kui ettevõtetel, mõnel hinnangul ka järgmisel inimpõlvel, tuuakse põhjenduseks, miks Eestil on vaja omaette kliimaeesmärkidega tegelevat seadust.

