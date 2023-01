Uudised

Raadiohommikus lilleärist, pankrottidest ja Ukraina reklaamiturust

Veebruarikuu esimeses raadiohommikus räägime algavast lillemüügi kõrghooajast. Tulekul on sõbrapäev ja naistepäev, mis on lillemüüjate jaoks aasta tippsündmused. Kuidas lillekasvatuse äri on kõrgete energiakuludega toime tulnud ja millised on lillemüügi trendid, arutame Rikets Lillede peaagronoomi Getriin Hermliniga.

Millised on olnud Eesti põllumajandussektori suurimad väljakutsed ning millised on väljavaated tulevikuks – kuidas kliima, EU rohepööre, majanduskriis ja poliitilised konfliktid sektorit ning ka toidukaupade hindasid mõjutavad, vestleme SEB põllumajandussektori eksperdi Andrus Mägiga.

Praegune majanduskriis on paljud ettevõtted pannud keerulisse olukorda. Millal on mõistlik välja kuulutada saneerimine või pankrot, millised on "punased jooned", mille ületamisel enam ettevõtet päästa ei õnnestu. Ja millal tasub hambad risti edasi pingutada? Arutame asja kogenud pankrotihalduri ja saneerimisnõustaja Urmas Trossiga.

Turundust on võimalik paljuski automatiseerida ja selle abil tulemuslikkust parandada ja kulusid kokku hoida. Millised on uued suunad turundusautomaatika vallas ja mida ettevõtted saaksid juba kohe rakendada? Ajame juttu LeverUPi äriarendusjuhi Märt Jõesaarega.

Tallinnas on külas Ukraina reklaamiliidu juht Maxim Lazebnik. Uurime temalt, mis toimub praegu Ukraina turul, kes reklaamivad ja milline on inimeste ostujõud.

Saatejuht on Hando Sinisalu ja uudiseid toimetab Mai Kroonmäe.

Saatepäev jätkub nelja saatega:

11.00–12.00 „Triniti eetris“. Räägime õigusküsimustest kaubanduses ning täpsemalt sooduskampaaniatega seotud muredest.

Juttu tuleb sellest, kuidas sooduskampaaniate ajal hindu õigesti kuvada ja mida peab teadma arvustuste kasutamisel toote reklaamis. Räägime ka tarbijakaitse rollist sooduskampaaniate üle järelevalve teostamisel, mistõttu on stuudios tarbijakaitse- ja tehnilise järelevalve ameti ettevõtlusosakonna juhataja Ulrika Paavle. Samuti on stuudios Triniti advokaat Maarja Lehemets ja vandeadvokaat Karmen Turk. Saadet juhib Gregor Alaküla.

12.00–13.00 "Äripäeva TOP". Hooaja viimases saates räägime elektroonikatööstuse TOPist.

Stuudios on TOPi seitsmendaks tulnud Rantelon OÜ president Andres Taklaja ja KPMG audititeenuste juht Indrek Alliksaar. Saatejuht on Sigrid Kõiv.

13.00–14.00 “Energiatund”. Kõneleme taastuvenergia tootmisega seotud probleemidest, eelkõige n-ö fantoomliitumistest ehk olukorrast, kus tootjad loovad tehnilise võimekuse elektri tootmiseks ja selle võrku edastamiseks, ent tegelikkuses seda tegema ei hakka ning hoiavad elektrivõrgu võimekust kinni.

Riigikogu on veel selle kooseisu jooksul avaldanud soovi süsteemi seadusemuudatusega parandada ning muuta elektrituru seadust nii, et fantoomliitumised kaoksid. Muudatuste sisu ja kasu kohta uurime Elektrilevi juhatuse liikmelt, ettevõtte regulaator- ja õigusvaldkonna juhilt Rudolf Penult ning Alexela Solari juhilt Jaak Urmilt. Saatejuht on Lauri Leet.

15.00–16.00 "Delovõje ljudi". Saatekülaliseks on seekord suurima toidutootja HKScani Rakvere lihatööstuse uus personalijuht Ksenia Sheveleva, kes on kogenud personalijuht ja kes saab hakkama ka pea tuhandepealise ettevõttega.

Tema võtmesõnadeks on iga tööpäeva hoolikas planeerimine ja head suhted kolleegidega. Saates tuleb juttu tema varasemast karjäärist, uue töökoha väljakutsetest ning erinevate tööstuste personali eristustest.

