Kiirhinnang: Eestis oli eelmisel aastal majanduslangus

Finantseksperdid: siseneme kriisi, kuna tagasilöögid pole enam ajutised

Finantsekspertide sõnul tõotab aasta 2023 tulla keeruline, sest ühtäkki on harjumuspärased väikesed ja ajutised tagasilöögid muutunud enam mitte niiväga ajutisteks. Kriis on varasematega võrreldes eriline, sest inimestel on säästud.