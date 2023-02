Hispaania kahtlustab Maersk Tankersi laeva naftasanktsioonide rikkumises

Tarragonas sissesõidukeelu saanud Maersk Magellan. Foto: Marjan Stropnik / Marine Traffic

Hispaania võimud keelasid sel nädalal Singapuri lipu all sõitva tankeri Maersk Magellani sisenemise Tarragona sadamasse, kuna see transpordib lasti, mis pärineb varem Venemaa lipu all sõitnud laevast. Laeva omanikfirma Maersk Tankers algatas sisejuurdluse ning vähemalt esialgu eksimust ei tunnista, kirjutab logistikauudised.ee.

Hispaania transpordiministeerium teatas sel teisipäeval, et 2010. aastal ehitatud Maersk Magellan sai Tarragona sadamasse sisenemiskeelu, kuna laeva last pärineb Vietnamile kuuluvalt tankerilt Elephant, mis omakorda sai pardal oleva gaasiõli Kameruni lipu all sõitvalt Nobelilt. Viimane sõitis aga kuni 1. juulini 2022 Neatise nime all Venemaa lipu all, kirjutab väljaanne splash247.