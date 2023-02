Uudised

Äripäev

19. veebruar kell 13:00 Kuula







Raadiohommikus: Eesti Gaas murrab Poolasse, Urmas Sõõrumaa Tallinna sadamasse ja erakonnad meie alateadvusse

Ettevõtja Urmas Sõõrumaa räägib raadiohommikus Tallinna sadama lähedale elu- ja ärikvartali rajamisest. Foto: Andras Kralla

Äripäeva raadio esmaspäevane hommikuprogramm keskendub nii kohalikule kinnisvaraarendusele kui ka eksportijatele. Samuti on fookuses erakondade välikampaania ja Euroopa Liidu uued sanktsioonid Venemaa vastu.

Urmas Sõõrumaa ettevõte US Real Estate ehitab Tallinna kesklinna sadama äärde uue kvartali. Talsinki nime kandev projekt loodab meelitada kohale ka soomlasi. Investeeringu summa on vähemalt 150 miljonit eurot ning Sõõrumaa sõnul on eeskujuks tema arendatud Rotermanni kvartal. Uurime ettevõtjalt sadama kandi kohta lähemalt.

Eesti Gaasi juht Margus Kaasik avab aga ettevõtte uue Poola suuna tausta. Inkoo ja Klaipeda terminalide kaudu pakub Eesti Gaas gaasi ka Kesk-Euroopa turule. Ettevõtte ambitsioon on mahtusid silmas pidades suur.

Poliitilise kommunikatsiooni ekspert Annika Arras selgitab, kuidas tänavune valimiskampaania erineb varasematest. Ühe suure muutusena on hiigelsuured valimisplakatid üleval valimiste lõpuni.

Ernst & Youngi maksuosakonna partner Ranno Tingas annab mõista, mida toovad endaga kaasa Euroopa Liidu järjekordsed sanktsioonid Venemaa suhtes. Nimelt kanti Venemaa maksude musta nimekirja, millel on otsesed tagajärjed Eesti äriühingutele, kes teevad Venemaale veel makseid. Euroopa südames on mõju seejuures veelgi suurem.

Ning Äripäeva ajakirjanik Eliisa Matsalu räägib, mida toob esmaspäevaõhtune Äripäeva valimisdebatt, kus astuvad vastamisi erakondade esimehed.

Saatepäev jätkub kuue saate ja erakonnajuhtide debatiga:

9.50–10.00 "Obskuurne majandus". Iraan, fundamentaalselt islamiusku riik. Pole seal naistel selliseid õigusi nagu meil, aga eriti tagakiusatud on geid, LGBT kogukond. Aga kujutage ette, et üks riik on nii kõvasti geide ja geisuhete vastu, et on jõudnud obskuurse ringiga justkui pealtnäha transsõbralikuks riigiks. See kõlab ebaloogiliselt, aga nii see on.

Nimelt on Iraan maailmas (teadaolevalt) teisel kohal soovahetusoperatsioonide arvult. Teadaolevalt, kuna ametlikud andmed võivad olla väiksemad kui reaalsus. Aga see on ikkagi Iraan, noh. Koht, kus geisid avalikult hukatakse. Kuidas see kõik on võimalik, kuula saatest. Saatejuht on Linda Eensaar.

10.00–11.00 "Alustava ettevõtja A&O". Sisuturunduslikus saates tuleb juttu sellest, kuidas väikeettevõtted saavad automatiseerida ja digitaliseerida oma maksete tegemist ja vastuvõtmist.

E-arve on mugav ja kiire lahendus, mida praegu kasutavad kahjuks veel vähesed ettevõtted. Samuti saab tavalistele PDF-arvetele lisada makselingi, mis oluliselt hõlbustab maksmist. Suveks toob SEB turule ka uudse lahenduse, mis võimaldab kaupmehel nutitelefoni kaudu võtta vastu kaardimakseid.

Lisaks räägime saates veel faktooringust ja "tagurpidi" faktooringust. Külas on SEB panga segmendijuht Maarja-Maria Aljas ja kaupmeeste makselahenduste ärijuht Karl Oskar Haak. Saatejuht on Hando Sinisalu.

11.00–12.00 "Kuum tool". Mis ühendab Pärnumaa kännupuuride tootjat, Tartu IT-firmat ja Ahja moodulahjude tootjat? Need on kiiresti kasvavad ettevõtted, gasellid, kes jagavad saates, mis on neile aastate jooksul andnud kasvuks tõuke ja millised on edasised plaanid kasvu ja edu jätkamiseks praegusel keerulisel ajal.

Intervjuud Gaselli Kongressilt andsid Pärnumaa Gaselli TOPi võitja Dipperfox omanik Jaana Külm, viiekordse gaselli Concise tegevjuht Katre Vahtra ja kolmekordse gaselli Ahja Moodulahi kaasosanik Marko Kurits. Vestlust juhib Mai Kroonmäe.

12.00–13.00 "Fookuses: juhi areng". Uue lühisarja esimese saate teema on juhiks kasvamine ja õppimine.

Saates on külas riigikantselei strateegilise kommunikatsiooni juht Kersti Luha ja riigikantselei tippjuhtide kompetentsikeskuse juht Maria Kütt, kellega tuleb juttu juhi erinevast rollist era- ja avaliku sektori organisatsioonides ning sellest, kas ja miks ei taha erasektori juhid minna tööle avalikku sektorisse.

Räägime veel haridustee olulisusest juhiks kasvamisel, sellest, mida nad praegu juhina ei oskaks, kui poleks teadlikult juhtimist õppinud, ning sellest, kuidas juhina püsida parimas vormis, et pidevalt pidada sammu tormiliste muutustega. Saatejuht on Signe Sillasoo.

13.00–14.00 "Tööstusuudised eetris". Seekordses saates räägime masinatööstusest ja selle hetkeolukorrast. Saates räägib oma ettevõtte käekäigust, turuolukorrast, edasistest plaanidest, investeeringutest, tööjõust ja paljust muust masinatööstusettevõtte JTK Power Finmec Estonia ASi juht Rainer Jakobson. Räägime ka ootustest uuele valitsusele ja puudutame põgusalt Poola tööstuse olukorda käimasoleva Ukraina sõja taustal. Saadet juhib Harro Puusild.

15.00–16.00 "Lavajutud". Saade on salvestatud tänavu jaanuari lõpus toimunud Autovedajate Aastakonverentsil 2023. Saates kuuleb aruteluringi teemal, kuidas panna transpordisektori sõnumid tulemuslikult kõlama, mis on sektori suurimad mured ja kuidas neid lahendada.

Aruteluringis osalevad Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsiooni president Tiit Parik, Autoettevõtete Liidu tegevjuht Kersten Kattai, Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsiooni tegevjuht Herkki Kitsing ning transpordiameti peadirektor Priit Sauk. Moderaator on Urmas Vaino.

17.10–19.00 Suur majandusdebatt peaministrikandidaatidega. Kuhu ja kuidas tahavad meie majandust tüürida erakondade esimehed? Debatil osalevad Kaja Kallas, Jüri Ratas, Lauri Hussar, Lauri Läänemets, Helir-Valdor Seeder ja Lavly Perling. EKRE peaministrikandidaat Martin Helme loobus osalemast.

Debatti juhivad Äripäeva ajakirjanikud Eliisa Matsalu ja Lauri Leet. Saalist võtavad arvamusliidrite ja ajakirjanike küsimusi vastu Neeme Korv ja Karl-Eduard Salumäe.

ESITA ENDA KÜSIMUS! Enda panuse teemaderingi saad anda siin

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.