Raadiohommikus: odavaim elekter, valimiste algus ja kiire kasv

Sandor Liive.

Pool talve on läbi ja juba on näha, et elektri börsihinnad on kohati madalamad kui universaalteenuse omad. Kas tarbijad peaksid hakkama oma elektripakette ümber vahetama ja milline on elektrituru tulevik, sellest räägib Fermi Energia nõukogu esimees Sandor Liive.

Vabariigi valimisteenistuse juht Arne Koitmäe tutvustab 27. veebruarist algavaid Riigikogu valimisi. Juttu tuleb nii e-hääletusest ja selle turvalisusest kui ka valimispäeval jaoskondadesse minekust ning tööst kõige selle taga.

Äripäeva börsitoimetuse juht Juhan Lang annab sissevaate suvel toimuvale Investeerimisfestivalile, kuhu uuest nädalast alates on võimalik pileteid soetada. Uurime välja, keda seekordsel festivalil näha ja kuulda võime ning mis teemad investoreid kõige enam huvitavad.

Oma minipannkookide poolest tuntud Kookeri juhatuse liikmed Tiina Sokolova ja Edith Mihkelson räägivad, kuidas nad jõudsid Gaselli TOPi ehk kiiresti kasvavate ettevõtete nimekirjas kõrgele kohale ning toitlustusettevõtete TOPis suisa teiseks. Jutuks tulevad nii senise edu tagamaad kui tulevikuplaanid.

Hommikuprogrammis on saatejuht Simo Sepp ja uudistetoimetaja Ken Rohelaan.

Saatepäev jätkub nelja saatega:

9.50-10.00 "Obskuurne majandus". Oletame, et te hakkate klouniks. Ei, mitte et teie elu oleks nagunii narr, vaid et te hakkate päriselt klouniks. Punase nina ja valge näoga. Võib-olla mõni värviline kriipsuke ja laiguke veel siia sinnagi ning parukas pähe. Sest klouni nägu on sisuliselt klouni kaubamärk.

Aga kuidas kaitsta klounigrimmi autoriõigust? Otseloomulikult peate te selle värvima munale. Alates 1940. aastatest on munad olnud klounide ainulaadsete näomaalingute registreerimisel ametlik lõuend. Mis? Kuula saatest “Obskuurne majandus”.

Saatejuht on Linda Eensaar.

11.00-12.00 "Kuum tool". Äripäev on ainus Eesti meediaväljaanne, kes avalikustab juhtkirjas alati oma valimissoovituse Riigikogu valimistel. Millise erakonna poolt ja miks seekordsetel valimistel hääletada, avalikustame koos hinnanguga teistele erakondadele saates "Kuum tool" esmaspäeval kell 11.

Stuudios arvamustoimetajad Karl-Eduard Salumäe ja Neeme Korv, saatejuhiks Meelis Mandel.

13.00-14.00 "Teeninduse teejuht". Saates teeme selgeks, kuidas töötajate arendamise ja koolitamise abil luua parim teenindus. Milliseid teadmisi ja oskusi teenindajad vajavad lisaks müüginippidele ja milline koolitamise meetod töötab. Räägivad Aqva Hotel&Spa hotelli- ja vastuvõtujuht Merli Viks, Denim Dreami turundusjuht, varasemalt pikaaegne ettevõtte Eesti ja Baltikumi teenindusjuht Jane Kesamaa ja Tele2 teenindusguru Helena Viiroja.

Saadet juhib Mai Kroonmäe.

15.00-16.00 "Lavajutud". Seekordses saates astuvad lavale Eesti Panga asepresident Ülo Kaasik ja maksu- ja tolliameti maksuaudiitor Helen Jaanipere.

Saate esimeses pooles jagab Eesti Panga asepresident Ülo Kaasik panga prognoosi, millega tasuks uuel aastal kinnisvaraturul plaane tehes arvestada. Kui tõsine kriis meid veel ees ootab ja mis on suurimad väljakutsed, kuuleb saatest.

Saate teises pooles annab maksuaudiitor Helen Jaanipere soovitusi, mida saab ettevõtte juht või raamatupidaja ise ära teha, et maksuamet tema uksele mitte kunagi ei koputaks.

