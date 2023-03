Kas ka sina või sinu juht? Parima juhi konkursile esitati üle 200 nime

Spetsialistid: kas töötaja tohib minna tööajast valima? Konksuga küsimus!

Tööandja ei tohi survestada töötajat eelistama elektroonilist valimisviisi, olgugi et see säästab aega. Teisalt aga on ülimalt küsitav, kas tööandja peab andma terve vaba päeva selleks, et töötaja saaks minna oma valimisringkonda hääletama, kirjutavad advokaadibüroo TGS Baltic tööõiguse spetsialistid Mari Anne Rohtla ning Anu Kirss.

