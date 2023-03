Gameboy Tetris: kodakondsuse vahetamine on ambitsiooni küsimus

Foto: Erakogu

Räppar Gameboy Tetris, tuntud räpipundi 5Miinust liikmena, rääkis saates „Läbilöök“, et tema sõbrad, kellega ta Tallinnas Lasnamäel koos üles kasvas, ei ole täna Eesti kodakondsust taotlenud ning see on pigem ambitsiooni küsimus.

Pavel Botšarov sündis Haapsalus ja kolis 12aastaselt Tallinna Lasnamäele, kus tal olid venelastest sõbrad. Õnneks ei ole ta viimaste sündmuste taustal ühtegi sõpra poliitiliste vaadete tõttu kaotanud, rääkis ta saates – keegi tema tutvusringkonnas Venemaad ei toeta.