Raadiohommikus: võimukõnelustel energeetika valdkonnas kokkulepitust ja tööstusest

Sunly tegevjuht Priit Lepasepp Foto: Raul Mee

Äripäeva raadio esmaspäevases hommikuprogrammis räägime börsidel toimuvast, võimukõnelustel energeetika valdkonnas kokkulepitust ja tööstusest.

Tärkav koalitsioon on seadnud eesmärgiks eraldada Elektrilevi jaotusvõrk Eesti Energiast ja kaalub taastuvenergia eesmärkide täitmiseks meretuuleparkidele kahepoolseid vähempakkumisi. Kuidas sellised arengud Eesti energiapilti mõjutaksid, küsime Sunly asutaja ja juhi Priit Lepasepa käest.

Suurettevõtete kategoorias aasta tehase püstitanud kliimaseadmete tootja ETS Nord ehitab juba uut vabrikut ja ettevõtte plaanib laiendada haaret Araabia Ühendemiraatides. Millistel turgudel soovitakse veel kanda kinnitada ja kuidas on ETS Nordil käesolev aasta alanud, küsime ettevõtte juhatuse liikmelt Urmas Hiielt.

Õige pea Hando Sutterilt Eesti Energia juhi ohjad üle võttev Andrus Durejko vaatab hommikuprogrammi intervjuus tagasi paarikümnele aastale Ericsson Eesti eesotsas ja poetab, milliseid kogemusi uude ametisse kaasa võtta.

Börsiajakirjanik Simo Sepp teeb ülevaate aktsiaturge enim liigutavatest mõjuritest.

Raadiohommiku toovad kuulajateni ajakirjanikud Janno Riispapp ja Mai Kroonmäe.

Raadiopäev jätkub kuue saatega:

9.50–10.00 "Obskuurne majandus". Huvitav, kui palju meil kaubanduses üldse vaba tahe kui selline eksisteerib, kui kaubandus- ja turundusinimesed kasutavad aina kavalamaid alateadlikke nippe, et panna meid asju ostma?

Näiteks Apple paneb oma poodides kõik sülearvutid, tahvelarvutid ja muu sellise kraami kindla nurga alla. Võite arvata, et see on vaid esteetiline valik, kuid kaugeltki mitte. Selline liiga järsk ekraaninurk on ebamugav vaatamiseks ka ja peabki olema! Miks? Kuula saatest.

Saatejuht on Linda Eensaar.

10.00–11.00 "Ettevõtte juubel". Eesti üks juhtivaid lillekasvatusettevõtteid ja suurim kohalike omavalitsuste haljastuspartner Kanepi Aiand tähistab sel aastal oma 30. tegevusaastat. Väärika verstaposti ja esimese miljonikäibeni jõudmisest räägivad saates Kanepi Aiandi tegevjuht Margus Vahtramäe ja ettevõtte peaagronoom Merilin Saksing.

Kanepi Aiand on pereettevõte, millele panid aluse praeguse tegevjuhi vanemad Eha ja Meelis. Nemad vedasid firma läbi 1990. aastate keerulistest oludest, Margus omakorda 2008.–2009. aastate paiku maailma ja Eestit tabanud majanduskriisist.

Saadet juhib Kadrin Kahu.

11.00–12.00 "Kuum tool". Sedapuhku istub kuumal toolil Keskerakonna järgmine esimees, kui uskuda paljusid poliitastrolooge – Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart. Uurime temalt mõistagi aasta võrra ettepoole juunisse tuua plaanitava erakonna kongressi ning esimeheks kandideerimise kohta.

Mida teeks Kõlvart keskpartei juhina teisiti? Kas ta jääks pealinna edasi tüürima? Need ja teised küsimused saavad saates esitatud.

Mihhail Kõlvartit intervjueerib Äripäeva arvamustoimetaja Karl-Eduard Salumäe.

12.00–13.00 "Sisuturundussaade". Saate teema on tippjuht coach'i rollis. Eestis on tuhandeid juhte läbinud coach'i väljaõppe. See on juhtide jaoks põnev väljakutse ja arenguvõimalus, kuid oma organisatsioonis samaaegselt tippjuhi ja coach'i rollides toimetamine on täis eetilisi dilemmasid. On see üldse võimalik, et ühel hetkel on sul juhina töötajale selged eesmärgid ja ootused, aga teisel hetkel astud coach'ina täiesti neutraalsele positsioonile?

Enda kogemustest ja dilemmadest coach'ina suure organisatsiooni sees räägib SEB Baltikumi jaepanganduse juht Eerika Vaikmäe-Koit ning laiema pildi võimalustest ja ohtudest aitab luua juhtimis-coach Ivar Lukk.

Saadet juhib Aira Tammemäe.

13.00–14.00 "Teeninduse teejuht". Hea teeninduse kuul salvestatud saates räägime teenindaja ametikohast. Kuu algul avaldatud Norstati uuringu tulemustest selgub, et vaid iga kolmas teenindaja tunneb, et on väärtustatud.

Mida saab aga ära teha, et teenindaja amet tõuseks au sisse, head teenindust märgataks ja ka tunnustataks, räägivad saates Hea Teeninduse Kuu algataja Urmas Kõiv, Eesti parim teenindaja 2020 Pärnu trahterist Postipoiss Triin Ollino ja Tele2 müügitreener Veiko Reimand.

Saadet juhib Mai Kroonmäe.

15.00–16.00 "Lavajutud". Seekordses saates astuvad lavale koolitaja ja ettevõtja Kristo Krumm ning muusik ja ettevõtja Sandra Vabarna.

Saadet alustab koolitaja ja ettevõtja Kristo Krumm. Mitu juhtimisspetsialisti on märkinud, et kui inimesed vahetuvad organisatsioonis liiga kiirelt, peaks vaatama peeglisse just juht. Krumm jagab oma ettekandes soovitusi, kuidas kasvada heaks ja edukaks juhiks. Ettekanne on salvestatud veebruari keskel toimunud 23. Gaselli Kongressil.

Saate teises pooles astub lavale muusik ja ettevõtja Sandra Vabarna, kes räägib, kuidas tulla toime tööstressiga ja ennetada läbipõlemist ning millised harjumused selle kõige vastu aitavad. Ettekanne on salvestatud veebruari keskel toimunud Äripäeva Kinnnisvarakonverentsil 2023.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.