Arvustus. Volkswagen ID.5-l puudusi jagub, kuid see teeb 1,5 asja õigesti

Volkswagen ID.5 on kupeeliku katusejoonega veidi nooblim versioon elektri-krossoverist ID.4, mis omakorda rajaneb samal platvormil mis väiksem ID.3gi. Foto: Karl-Eduard Salumäe

Elektri-Volkswageni perekonna järjekordne liige sunnib ümber harjuma, milliste omadustega me seda marki seostame.

Räägitakse, et 7. põlvkonna Volkswagen Golf nihutas uue C-klassi Mersu müügile tulekut terve aasta võrra edasi, sest Mercedese – maailma vanima ja paljude meelest võimekaima autofirma – insenerid pidid nägema kurja vaeva, et oma oluliselt kallima toote tunnetatav kvaliteet rahvalikust luukpärast ülespoole upitada. Niisugune oli Volkswageni hoog.

See oli kümme aastat tagasi. Autonduses käiv elektripööre polnud veel isegi säde poliitikute silmades. Jah, üks California vabrik valmistas epohhi loovat nähtust nimega Tesla Model S, ent alles väikestes kogustes ja ainult koduturu jaoks. Volkswagenile üle 30 miljardi euro maksma läinud dieselgate'i puhkemiseni jäi kõva kaks ja pool aastat ning iga väiksematki detaili märganud Ferdinand Piëch, kes oli juhina samavõrd hirmuäratav kui edukas, hoidis Volkswagen AG-d raudses haardes.

Oi kui palju on muutunud. Sisepõlemismootoritele on surmaotsus antud ning elektriautosid tekib juurde nagu spordiklubi liikmeid pärast aastavahetust. Tesla on kõige väärtuslikum autotootja. Piëch, rahu tema põrmule, kaotas võimu juba enne diislipattude avalikuks tulekut. Ja ID.5, 60 000 euro liigas mängiv Volkswageni särtsuauto … No ütleme nii, et ühegi teise uudismudeli saabumise viibimist see ei põhjusta.